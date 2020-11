In farmacie Umbria nessuna dose vaccino influenza

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - Nessuna dose di vaccino antinfluenzale è attualmente disponibile nelle 230 farmacie private dell'Umbria. Lo ha confermato all'ANSA Augusto Luciani presidente regionale di Federfarma, la federazione che riunisce i titolari delle strutture sanitarie. "L'anno scorso - spiega - ne avevamo distribuite circa otto mila mentre in questo ne avevamo chieste il doppio ma ce ne dovrebbero essere fornite non più di 3 mila. Nessuna finora disponibile".

Le dosi di vaccino antinfluenzale sono state fornite dalle aziende produttrici alle Regioni che a loro volta le hanno destinate alle Usl e ai medici di base per la copertura delle categorie a rischio. "Alle nostre farmacie - spiega ancora Luciani - arriverà una quantità irrisoria e comunque non sappiamo quando".

Il presidente di Federfarma ha spiegato che a livello nazionale la produzione viene programmata a febbraio. "In quel periodo - ha ricordato - di Covid si cominciava appena a parlare e nessuno poteva sapere cosa sarebbe successo. La produzione è stata raddoppiata, da nove a 18 milioni di dosi che non saranno comunque sufficienti a coprire tutto il fabbisogno".

Prosegue invece regolarmente la campagna di vaccinazione avviata dalla Regione per le categorie a rischio. Ambito nel quale non vengono segnalate carenze nella fornitura delle dosi.

(ANSA).