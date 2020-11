Da Regione 4 milioni per borse di studio

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - La Regione ha stanziato 4 milioni di euro per mettere a disposizione borse di studio straordinarie agli studenti della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado. Lo ha fatto con una delibera approvata oggi dalla Giunta, secondo quanto annuncia Paola Agabiti, assessore regionale all'Istruzione e al Diritto allo studio. "Si tratta - spiega - di una iniziativa con la quale sosteniamo il Diritto allo studio dei nostri ragazzi, anche al fine di contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di dispersione scolastica. È un'ulteriore dimostrazione dell'attenzione della Giunta Tesei nei confronti della formazione e dell'istruzione delle giovani generazioni, che rischiano di subire direttamente le conseguenze della pandemia".

"Attraverso queste borse di studio, pensate per aiutare le famiglie chiamate a fronteggiare l'emergenza Covid-19 - ha sototlineato Agabiti -, istituiamo un contributo di 200 euro per i ragazzi delle scuole primarie, di 400 euro per gli iscritti alla secondaria di primo grado e di 500 per la secondaria di secondo grado. Grazie a questi interventi puntiamo a dare un segnale di vicinanza da parte dell'istituzione regionale al mondo della scuola e ad assicurare un aiuto concreto alle famiglie in questa difficile fase emergenziale".

L'importo delle borse di studio straordinarie, finanziate grazie alla riprogrammazione del Fondo Sociale Europeo , sarà incrementato di 100 euro per gli alunni con disabilità, e potranno accedervi gli studenti il cui nucleo familiare attesti un ISEE, anche corrente, non superiore a 20 mila euro. (ANSA).