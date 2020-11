Commerciante Assisi, non ci resta che pregare

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - "Sono 34 anni che sono qui dalla mattina alla sera e un momento così brutto ad Assisi l'abbiamo vissuto, forse, soltanto per il terremoto del 1997. Non ci resta che pregare": a parlare con l'ANSA è Paola Salucci, titolare della bancarella-bottega di souvenir che si affaccia verso la Basilica Superiore di San Francesco. Vende un pò di tutto, dai rosari ai foulard, ma il più richiesto resta il tau, il simbolo francescano", racconta mentre sta seduta accanto al negozio, con lo sguardo rivolto all'orizzonte, in attesa di turisti che per diverso tempo non arriveranno. Da oggi, infatti, l'Umbria è inserita tra le regioni in fascia arancione nella lotta all'emergenza Covid e questo vuol dire, tra le altre cose, che non ci si può muovere nemmeno tra comuni se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o altre emergenze. Assisi è praticamente deserta già da alcuni giorni, così come molte altre cittadine turistiche umbre. Paola ribadisce tutta la sua fede.

"Prego tutte le mattine - ricorda - insieme ai frati, a padre Enzo Fortunato e molte volte anche assieme al custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti". (ANSA).