Caffè 'sospeso' per operatori ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 11 NOV - Un 'caffè sospeso' per ogni dipendente e operatore delle cooperative che lavorano all'ospedale di Terni: ad offrirlo, da domani a domenica, sarà l'associazione I Pagliacci, in collaborazione con il bar interno della struttura.

Quasi 2 mila le consumazioni in omaggio, per esprimere a nome della città di Terni - spiega una nota del Santa Maria - solidarietà e vicinanza a tutto il personale ospedaliero che in questo periodo "è sottoposto ad un carico di lavoro e di stress emotivo senza precedenti per garantire la salute della comunità". "Ogni lavoratore potrà avere una consumazione gratuita presentando il tesserino di riconoscimento, - dice il presidente de I Pagliacci Alessandro Rossi, promotore dell'iniziativa -, un gesto semplice per rinnovare la nostra gratitudine e il nostro sostegno a chi tutti giorni è impegnato in questa emergenza sanitaria".

Nell'ultima settimana l'associazione ha anche donato 2 mila mascherine pediatriche ai bambini ricoverati in Pediatria, inoltre sta provvedendo all'acquisto di circa mille capi di abbigliamento intimo da utilizzare per i pazienti Covid ricoverati, in caso di necessità o urgenza.

"Grazie! Siete l'orgoglio di tutta l'Umbria" è infine il messaggio di ringraziamento rivolto a tutti i lavoratori dell'azienda ospedaliera attraverso uno striscione affisso all'ingresso del nosocomio. (ANSA).