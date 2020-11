Umbria a step quattro potenziamento ospedali

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - "Siamo allo step quattro del piano di potenziamento della rete ospedaliera Covid, l'ultimo del cosiddetto piano di contenimento": così la presidente della Regione Donatella Tesei in Assemblea legislativa. "Prevede l'allestimento di 127 posti in terapia intensiva e 62 di semi intensiva".

"Viene poi ampliato - ha ricordato la presidente - a 576 il numero dei posti letto, più 40 di area grigia. Circa il 20 per cento di tutta la rete ospedaliera umbra. Misure conseguite in modo non strutturale ma modulare". (ANSA).