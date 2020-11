Ragazza scende dal bus alla fermata sbagliata e cade in carpata

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - E' scesa alla fermata sbagliata del bus, è caduta in una scarpata e, a causa della fitta nebbia e del buio, ha perso l'orientamento: è successo nella tarda serata di sabato a una ragazza minorenne, che dopo alcune ricerche, è stata soccorsa e portata in salvo dalla polizia stradale.

La pattuglia era stata inviata nei pressi dello svincolo del raccordo autostradale Perugia-Bettolle, a causa della segnalazione di una persona che percorreva a piedi il bordo della carreggiata. La pattuglia ha quindi ricevuto la notizia che si trattava di una minorenne la quale, contattato il 113, aveva riferito di essere scivolata in una scarpata adiacente alla superstrada e di essere totalmente bloccata fra la vegetazione. Lo stato di totale disorientamento non le permetteva di dare indicazioni precise sulla sua posizione. Gli agenti hanno deciso di setacciare la zona a piedi, lasciando l'autovettura di servizio a bordo strada con il sistema lampeggiante acceso. Sono quindi entrati in contatto telefonico diretto con la giovane, attraverso un ponte realizzato dall'operatore della sala operativa del 113, con l'obiettivo di tranquillizzarla. La ragazza è stata infine trovata, spaventata e con qualche escoriazione, ma in buono stato di salute. Dopo essere stata medicata dal personale del 118, è stata riaffidata ai genitori subito giunti sul posto. (ANSA).