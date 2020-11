Morto per il Covid mons. Gustavo Coletti

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - E' morto a causa del Covid mons.

Gustavo Coletti, parroco emerito di Ponte Pattoli, il primo sacerdote dell'Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve deceduto per il Coronavirus, nella notte fra lunedì e martedì, all'ospedale "Santa Maria della Misericordia" del capoluogo umbro. Le esequie si terranno nella chiesa del nosocomio perugino, nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre, e saranno riservate ad una rappresentanza del presbiterio diocesano.

Successivamente il feretro raggiungerà i centri abitati di Ponte Pattoli e Casa del Diavolo per poi essere tumulato nella tomba di famiglia a Rancolfo.

"Profondo cordoglio" è stato .espresso dal vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, a nome anche dell'intero Clero perugino-pievese, alla famiglia Coletti e a tutta la comunità parrocchiale di Ponte Pattoli guidata pastoralmente da don Gustavo per più di mezzo secolo. Fu uno dei "magnifici sette" seminaristi perugini - così titolava il periodico dell'epoca del Seminario nell'annunciare l'ordinazione presbiterale di ben sette giovani, nell'anno 1965, epoca in cui c'era una fioritura di vocazioni. Don Gustavo - riferisce l'archidiocesi - era nato a Perugia il 22 agosto 1938. (ANSA).