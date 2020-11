Nicchi, Regione con ogni mezzo contro Covid

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - "Come amministrazione regionale stiamo mettendo in campo ogni mezzo utile al contrasto del contagio": lo sottolinea il consigliere regionale della Lega Daniele Nicchi. Commentando il passaggio dell'Umbria da zona gialla ad arancione per l'emergenza Covid. L'esponente del carroccio ricorda che questo è successo nel giorno in cui l'Ordine nazionale dei medici invoca il lockdown in tutta Italia.

"Mercoledi - ha sottolineato Nicchi - sarà terminato l'allestimento dell'ospedale da campo richiesto dalla Regione per alleggerire la pressione sugli ospedali. È necessario che tutti rispettino le regole di un comportamento serio e responsabile nei confronti di sé stessi e degli altri e spetta ad ognuno di noi impegnarsi per contrastare efficacemente la diffusione del virus. La nostra vicinanza e il nostro ringraziamento va a tutti i medici ed operatori sanitari che da mesi- conclude Nicchi - sono impegnati nelle strutture sanitarie di tutta l'Umbria". (ANSA).