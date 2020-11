Epidemiologo Umbria, più avanti così e più rischiamo

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - "Più andiamo avanti così e più rischiamo. Si deve scegliere se attendere i risultati delle misure parziali o introdurne più restrittive da subito": ne è convinto il professor Fabrizio Stracci, docente di sanità pubblica presso l'Università degli Studi di Perugia membro Comitato tecnico scientifico costituito dalla Regione per l'emergenza Covid. Che così risponde all'ANSA in merito all'ipotesi che l'Umbria possa passare da zona 'gialla' a un più elevato livello di restrizioni.

"Personalmente credo che se introducessimo misure più restrittive potremmo riportare la curva dei contagi a livelli più bassi - afferma ancora il professor Stracci - riducendo il carico sulle strutture sanitarie che è a livelli preoccupanti e contemporaneamente riorganizzare la difesa di quelle sensibili come ospedali e Rsa e potenziare il contact tracing per andare avanti con qualche maggiore tranquillità".

L'epidemiologo sottolinea che "ci sono già reparti ospedalieri in crisi senza considerare poi che le attività per le patologie diverse dal Covid sono moltissimo ridotte data la difficoltà di reclutare nuovi medici e la diffusione del contagio nei reparti". (ANSA).