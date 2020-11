Eni formalizza 'interesse' per Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 09 NOV - Presentata da Eni la manifestazione d' interesse per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia. A darne notizia è il sito del ministro dei Beni culturali, in cui è stato pubblicato il documento di avviso.

"Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione generale Sicurezza Patrimonio Culturale,- Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, rende noto - si legge sulla pagina web - che è pervenuta da parte di Eni spa una manifestazione di interesse per la sponsorizzazione tecnica per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia che prevede la realizzazione, a cura e spese dello sponsor, di uno o più lotti funzionali dell'intervento individuati già in fase di progettazione e l'assistenza al Mibact nelle attività di project management dell'intero intervento". (ANSA).