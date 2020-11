Diocesi Perugia-Città Pieve prega per card. Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - La comunità diocesana vive "con apprensione" le gravi condizioni di salute del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve "ed è costantemente raccolta in preghiera, come comunità parrocchiali, religiose e di vita contemplativa e come gruppi e movimenti laicali".

"In questo momento siamo ancor più vicini spiritualmente al nostro Pastore - sottolinea il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi -. Insieme alle cure mediche, il Pastore Gualtiero è attorniato in questi giorni dall'affetto e dalle preghiere incessanti di tante persone e comunità oranti, non solo in Diocesi, ma in tutta Italia, dove il suo sorriso e i suoi messaggi sono entrati in profondità nel cuore di tanti".

Mons. Salvi, nel rivolgersi ai parroci dell'Archidiocesi, chiede di pregare per il cardinale, per quanti stanno vivendo la medesima prova e per gli operatori sanitari che si prendono cura di tutti loro. "Con particolare fede invochiamo, come ci ha chiesto il nostro cardinale - prosegue -, il Beato Carlo Acutis, il Venerabile Vittorio Trancanelli e il Servo di Dio Giampiero Morettini". (ANSA).