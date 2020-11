Bori (Pd), Tesei si apra al confronto con opposizioni e società

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - "Dopo aver dimostrato a più riprese la nostra piena disponibilità a collaborare con il Governo regionale, ci aspettiamo che, data la drammaticità della situazione attuale, già domani, la presidente Tesei, venga in Aula e si renda disponibile ad aprire una fase straordinaria della legislatura, aprendosi finalmente al confronto con le opposizioni e con la società regionale. Da parte nostra, troverà tutta la disponibilità che questo tempo difficile rende indispensabile, pronti a condividere responsabilmente il peso di questa emergenza e a provare a recuperare il tempo perduto". Lo afferma n una sua nota il capogruppo Pd in Regione Tommaso Bori.

"Ci auguriamo - prosegue Bori - che il senso di responsabilità prevalga rispetto alla tentazione di mettere in scena l'ennesima polemica politica fine a se stessa. Servono misure urgenti, straordinarie e forse impopolari, altrimenti le troppe attese rischiano di trasformare questa emergenza sanitaria in una crisi economica e sociale che si scaricherà, in particolare, sulle spalle dei più deboli. I sacrifici chiesti ai cittadini, uniti al grande sforzo messo in campo dagli operatori sanitari, rischiano di non bastare, se non accompagnati da un investimento straordinario sulla sanità pubblica, che deve passare per il potenziamento di organici, strutture e mezzi".

"E' questa la sfida che dobbiamo saper cogliere insieme - conclude Bori - prima che sia troppo tardi". (ANSA).