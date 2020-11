Attualmente positivi Umbria oltre 10 mila

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Superano oggi per la prima volta i 10 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 10.001, secondo il dato riportato sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 314 nuovi positivi, 15.253 totali, altri nove morti, 197, e 109 guariti, 5.055. Un quadro scaturito da 1.040 tamponi processati, 330.852 complessivi.

I ricoverati in ospedale sono passati da 415 a 424, 64 dei quali in terapia intensiva (ieri 62). (ANSA).