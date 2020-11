ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria sfonda tetto 10 mila malati

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Attualmente positivi oltre la soglia dei 10 mila in Umbria dove raggiungono oggi quota 10.001, secondo il dato riportato sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 314 nuovi casi, 15.253 totali, altri nove morti, 197, e 109 guariti, 5.055. Un quadro scaturito da 1.040 tamponi processati, 330.852 complessivi.

I ricoverati in ospedale sono passati da 415 a 424, 64 dei quali in terapia intensiva (ieri 62).

Tra questi ultimi c'è anche il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che si trova dal 3 novembre in Terapia intensiva 2 presso l'Azienda ospedaliera "Santa Maria della Misericordia". "Nelle ultime ore" il quadro clinico del porporato "ha subito un aggravamento complessivo" secondo quanto riferito dall'ospedale e dalla Cei. Per il card. Bassetti "sono in corso gli approfondimenti diagnostici e tutte le cure del caso".

Riguardo al quadro più generale della pandemia, per il professor Fabrizio Stracci, docente di sanità pubblica presso l'Università degli Studi di Perugia e membro Comitato tecnico scientifico costituito dalla Regione per l'emergenza Covid "più andiamo avanti così e più rischiamo. Si deve scegliere se attendere i risultati delle misure parziali o introdurne più restrittive da subito". (ANSA).