Compie 109 anni e fa appello a uso mascherina

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - Ha compiuto 109 anni ma anziché festeggiare con la famiglia Luisa Zappitelli si è affacciata dalla sua abitazione di Città di Castello lanciando un messaggio per la prevenzione dal rischio contagio Covid. "Mettete la mascherina mi raccomando, questo virus è un brutto diavolo.

Quando sarà possibile festeggeremo insieme. Grazie a tutti degli auguri" le sue parole, riferite dal Comune tifernate.

Per il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, Luisa Zappitelli, per tutti "Lisa", è "un esempio davvero commovente". Per lei in dono un tri-colore in lino delle maestre artigiane di tela umbra. (ANSA).