Atri dieci morti per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - Atri dieci morti in Umbria nell'ultimo giorno per il Covid, 188 dall'inizio della pandemia, secondo i dati forniti dalla Regione. Dai 4.085 tamponi analizzati sono emersi 660 positivi (ieri 688).

Decretati altri 220 guariti, con gli attualmente positivi cresciuti da 9.375 a 9.805.

In ospedale si trovano 415 ricoverati, 12 più di ieri, 62 in terapia intensiva, quattro in più. (ANSA).