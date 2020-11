Medici famiglia faranno test antigenici Covid

(ANSA) - PERUGIA, 06 NOV - Anche in Umbria i test antigenici rapidi per il Covid saranno eseguiti dai medici di famiglia. Lo prevede un accordo, legato a quello nazionale, con la Regione del quale ha parlato il direttore regionale alla Sanità Claudio Dario nel corso della conferenza stampa settimanale sull'emergenza sanitaria.

I test forniscono una risposta in massimo 30 minuti. Saranno eseguiti presso gli ambulatori o in strutture messe a disposizione dalle strutture sanitarie. Test e dispositivi di protezione individuali saranno forniti ai medici dalla Struttura del commissario Domenico Arcuri.

"I medici di famiglia prenderanno in carico - ha spiegato Dario - anche i contatti stretti degli asintomatici degli eventuali positivi".

"Da questo accordo - ha detto il commissario per l'emergenza Antonio Onnis - ci aspettiamo un contenimento della pressione sugli ospedali e una maggiore tranquillità da parte dei cittadini".

Il servizio - è stato spiegato - sarà attivo probabilmente dalla prossima settimana. (ANSA).