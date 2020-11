Da Bacchetta auguri a monsignor Boccardo

(ANSA) - PERUGIA, 06 NOV - Il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, esprime "vicinanza e auguri di pronta guarigione" a monsignor Renato Boccardo, presidente della Conferenza episcopale umbra e arcivescovo della diocesi Spoleto-Norcia, risultato positivo al Covid. "Dopo il cardinale Bassetti - ricorda Bacchetta - anche monsignor Boccardo è stato contagiato da questo virus altamente infettivo. Il ruolo dei presuli, vicini alle persone al cui richiamo rispondono sempre con sollecitudine, è quanto mai delicato soprattutto in questo momento. A nome della comunità della Provincia di Perugia porgo il ringraziamento per l'opera svolta e gli auspici di una evoluzione positiva della malattia in tempi rapidi per entrambi". (ANSA).