Card. Bassetti, "condizioni stazionarie nella gravità"

(ANSA) - PERUGIA, 06 NOV - "Condizioni stazionarie nella gravità" per il cardinale Gualtiero Bassetti, sempre ricoverato in rianimazione all'ospedale di Perugia dopo essere risultato positivo al Covid. Lo riferisce l'Azienda ospedaliera nel bollettino medico giornaliero.

"Le funzioni vitali del cardinale - afferma l'ospedale - sono costantemente monitorate. Continua terapie mediche del caso e ventilazione non invasiva". (ANSA).