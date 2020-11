Parte il "Montefalco-Spoleto Grand Tour" del vino

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 05 NOV - Il Consorzio Tutela Vini Montefalco lancia sul web "Montefalco-Spoleto Grand Tour", un format incentrato sul territorio, i vini e le cantine.

Conduttore sarà il giornalista e critico enogastronomico Antonio Boco, umbro doc, ideatore del palinsesto della serie, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle cantine delle denominazioni di Montefalco e Spoleto, attraverso le immagini e i racconti dei protagonisti, dei territori, dei vigneti, dei vini e tutto quello che c'è di bello in questo territorio, "con un registro - spiega il Consorzio - leggero ma autorevole".

Si tratta di un vero e proprio viaggio in 14 puntate (ciascuna della durata di 8/10 minuti), a bordo di un'auto ibrida, con particolare attenzione all'ambiente.

La serie andrà in onda a partire da novembre sui canali social del Consorzio (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) e su altri canali in via di definizione. Si comincerà sabato 7 novembre (ore 12) con il lancio della sigla che accompagnerà tutte le puntate in programma. Il 14 novembre al via con la Cantina Antonelli. (ANSA).