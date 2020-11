Covid: Tesei, grazie a tutto il personale sanitario

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - "Ad oggi è stato svolto un ottimo lavoro da parte di tutto il personale sanitario che ringrazio per l'enorme sforzo che ha sostenuto e sta sostenendo": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

"Sappiamo bene della necessità di nuovi innesti e del mantenimento di un alto livello di sicurezza per gli operatori - ha detto ancora la governatrice -, ci stiamo impegnando per trovare rapide soluzioni nel rispetto delle procedure d'urgenza permesse dalla legge. Non possiamo e non dobbiamo, in nessun campo, farci cogliere impreparati. Ma dobbiamo anche essere ben consapevoli che a far la differenza, a decidere la velocità con cui usciremo dall'epidemia saremo tutti noi, con il nostro modo di comportarci, di seguire le regole - ha concluso Tesei -, di rispettare la salute nostra e degli altri". (ANSA).