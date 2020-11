1.300 firme in 2 giorni petizione a Tesei su aborto

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - Radicali Perugia ha lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org rivolta alla presidente Donatella Tesei e all'assessore alla sanità Luca Coletto "per adeguare la Regione Umbria alle nuove linee guida nazionali in materia di aborto farmacologico, annullando la propria decisione dello scorso giugno che di fatto obbliga le pazienti al ricovero, in un momento, tra l'altro, nel quale bisogna cercare di limitare il più possibile gli accessi ospedalieri".

In soli due giorni - riferiscono i promotori - sono state già raccolte oltre 1.300 firme.

In Umbria, così come in altre regioni d'Italia - ricordano i Radicali - e in molti altri paesi, prima della delibera di giugno, era possibile praticare l'aborto farmacologico in regime di day hospital o presso il proprio domicilio, sempre sotto assistenza medica.

"Il ricovero ospedaliero deve rimanere solo una opportunità residuale qualora dovessero sorgere complicazioni o se reputato necessario dalla donna insieme al suo medico. Diventa urgente quindi emanare una nuova delibera che recepisca le linee guida nazionali emanate sull'onda delle polemiche scaturite dal caso umbro e che fa definitivamente chiarezza sulla necessità di seguire percorsi alternativi al ricovero obbligatorio. La nuova delibera può anche essere occasione per adeguare i servizi di interruzione di gravidanza farmacologica anche negli altri ospedali regionali oltre a quelli di Pantalla, Narni e Orvieto dove sono attualmente presenti. Inoltre chiediamo che anche in Umbria sia data piena applicazione alla legge 194 per garantire la presenza di medici non obiettori in tutti gli ospedali, per aumentare gli organici dei consultori e per garantire la contraccezione gratuita".

"E' ancora possibile firmare la petizione andando all'indirizzo internet http://change.org/abortofarmacologicoUmbria Elisabetta Chiacchella, Anna Rita Fiorini Granieri, Michele Guaitini e Andrea Maori - Radicaliperugia.org. (ANSA).