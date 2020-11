Un morto per tamponamento su Autosole

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 04 NOV - Incidente mortale stamani lungo l'A1, ad un chilometro dal casello di Orvieto in direzione sud. La vittima è il conducente straniero di una cisterna contenente gasolio che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intorno alle 7 ha tamponato violentemente un altro autoarticolato fermo sulla corsia di emergenza. Inutili per l'uomo i soccorsi del 118, mentre il conducente del mezzo tamponato è rimasto illeso.

Sul posto, oltre a numerose pattuglie della Polstrada di Orvieto e ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La circolazione lungo l'autostrada ha registrato rallentamenti. (ANSA).