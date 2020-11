Revocata chiusura per lavori sulla Foligno-Civitanova

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - La chiusura della strada statale 77var "della Val di Chienti" Foligno-Civitanova Marche è stata revocata, in accordo con la Regione Umbria, al fine di agevolare le attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria. La strada resta pertanto regolarmente transitabile in entrambe le direzioni.

Lo comunica l'Anas.

Lungo la statale erano stati inizialmente annunciati lavori per interventi di manutenzione della pavimentazione in calcestruzzo all'interno della galleria "Sostino". (ANSA).