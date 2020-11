Lavori E-Distribuzione per nuova linea interrata a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, eseguirà giovedì 5 e venerdì 6 novembre le operazioni per la realizzazione di una nuova linea interrata e di un'innovativa cabina microbox in via Arezzo a Fontignano, nel territorio comunale di Perugia.

La nuova linea elettrica, che sarà tutta sotterranea - spiega una nota - con cavo di ultima generazione senza alcun impatto ambientale, avrà una lunghezza di circa 150 metri e, insieme alla nuova cabina microbox che sostituirà un posto di trasformazione su palo, contribuirà al decoro urbano grazie all'eliminazione di conduttori aerei e relativi pali che saranno rimossi nelle prossime settimane senza ulteriori disagi per la clientela.

La linea e la cabina, che entreranno in esercizio giovedì, saranno dotate di apparecchiature motorizzate che miglioreranno la qualità del servizio per tutta Fontignano, con particolare riferimento all'area che si dirama da piazza Pietro Perugino tra via Caproni, via Arezzo, via Angelica, via Marini, via Parini, via della Tigre, via Siena, via Ersilia, via Linda, via Francesca fino a strada dei Montali e strada Torontola Cerrone.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha diviso su due giorni per diminuire i disagi: giovedì 5 novembre i lavori inizieranno alle 7.30 con conclusione entro le 10/10:30, mentre venerdì 6 l'intervento prenderà il via alle 11 e terminerà nel pomeriggio.

Grazie a bypass da linee di riserva, l'area del "fuori servizio" sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze.

I lavori rientrano in un più ampio piano di potenziamento del sistema elettrico territoriale. L'azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. (ANSA).