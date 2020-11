ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria altri 496 casi in 24 ore

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - Si mantiene sostanzialmente stabile l'andamento dell'epidemia di Covid in Umbria. Sono infatti 496, contro i 420 di ieri, i nuovi positivi al coronavirus individuati nell'ultimo giorno, 12.056 totali, con 3.985 tamponi analizzati, 311.270. A riportare i dati sul suo sito dedicato è la Regione. Segnalati 211 guariti, 4.061, e altri sei morti, 154, con gli attualmente positivi passati da 7.572 a 7.841. Sul fronte degli ospedali i ricoverati totali sono passati da 353 a 356, 49 dei quali in terapia intensiva, ieri erano 48.

Intanto l'ospedale di Perugia parla di parametri vitali "stazionari" nelle ultime 24 ore "pur nella persistenza di un quadro clinico grave" per il cardinale Gualtiero Bassetti ricoverato nel reparto terapia intensiva 2 dopo essere risultato positivo al Covid. Lo riferisce la Direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera nel bollettino medico giornaliero. Il presidente della Cei e arcivescovo del capoluogo umbro "continua l'ossigenoterapia con supporto ventilatorio non invasivo e terapie mediche del caso".

All'ospedale di Città di Castello, invece, nella notte tra domenica e lunedì, una donna positiva al Covid-19 ha partorito un neonato, risultato sano. Arrivata in travaglio al pronto soccorso, durante il triage è stata sottoposta a tampone rapido e in attesa del risultato, è entrata nella fase del parto e questo, nonostante il test fosse positivo, ha impedito il suo trasferimento a Perugia, come previsto dal protocollo regionale per questi casi. E' stata, quindi, attivata la procedura di emergenza e la donna è stata trasferita nel blocco ostetrico nella sala dedicata alle pazienti con Covid-19 per il taglio cesareo. La madre e il piccolo, che è risultato negativo, sono stati trasferiti all'ospedale di Perugia dove termineranno la degenza. (ANSA).