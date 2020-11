Trasferito in intensiva cardinale Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ricoverato dallo scorso 31 ottobre presso la struttura di Medicina d'Urgenza COVID 1 dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia, è stato trasferito dai sanitari che lo hanno in cura nella Terapia Intensiva 2 dove proseguono le terapie del caso. Il trasferimento è avvenuto durante la notte, dopo una variazione dei parametri vitali. Il Cardinale è vigile e collaborante". Lo comunica la Cei.

Il Consiglio Episcopale Permanente, riunito in sessione straordinaria (in videoconferenza), "accompagna con vicinanza, affetto e preghiera il Cardinale Presidente", fa sapere ancora la Cei. "I vescovi assicurano il sostegno per Lui e per tutti gli ammalati e ringraziano i medici, gli operatori sanitari e quanti si prendono cura dei sofferenti - viene sottolineato -.

Il conforto e la presenza dello Spirito Santo sostengano quanti oggi sono duramente provati dalla malattia. Il Signore Risorto non farà mancare la sua rassicurante presenza". (ANSA).