Cordoglio Bacchetta per scomparsa don Angelo Fanucci

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - "La nostra provincia si risveglia triste e più povera per la perdita di un uomo di Chiesa che ha saputo indicare ad intere generazioni nuove visioni culturali e spirituali": a dirlo è il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta che, insieme al consigliere provinciale eugubino Stefano Ceccarelli, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di don Angelo Fanucci.

"Il ricordo che ci rimarrà - sono ancora le parole di Bacchetta - è di un religioso coraggioso, combattivo e capace di rompere gli schemi, entrando in sintonia soprattutto con le nuove generazioni, agli occhi delle quali ha interpretato un sistema diverso di valori e sensibilità. Il suo operato, anche in termini sociali con l'incessante impegno a favore della disabilità, lascia segni profondi sul tessuto non solo eugubino.

E in chi lo ha incontrato e conosciuto più in profondità un'eredità importante che non può essere dispersa. Negli anni i suoi messaggi dirompenti non hanno lasciato indifferenti gli ambienti politici e culturali che con essi hanno avuto la possibilità e la fortuna di misurarsi. Il suo lascito pesante rimanga vivo e presente sul nostro territorio". (ANSA).