Consegnati lavori per completare statale Valfabbrica

(ANSA) - VALFABBRICA (PERUGIA), 03 NOV - L'Anas ha consegnato all'impresa Rti Donati il cantiere per gli interventi di completamento sulla strada statale "Di Valfabbrica" dal chilometro 16+224 al 19+354, che prevedono il raddoppio delle gallerie Picchiarella e Casacastalda e dei viadotti Tre Vescovi e Calvario. La durata dei lavori è prevista in circa 3anni e mezzo.

L'importo contrattuale netto dei lavori - si legge in un comunicato della Regione - è di 81 mila 517.448 euro. Alla consegna del cantiere erano presenti l'assessore regionale alla Viabilità ed infrastrutture, Enrico Melasecche, il capo-dipartimento Anas dell'Umbria, Lamberto Nibbi, il responsabile delle nuove opere Anas umbria, Alessandro Micheli ed il rappresentante del Consorzio Donati - Besicx, Angelo Donati.

"L'intervento - ha affermato Melasecche -, rappresenta il completamento della variante a carreggiate separate del tratto di statale 318 a due corsie, compreso tra la parte est dell'abitato di Valfabbrica, dove oggi è presente il viadotto Ranco di scavalco della vecchia statale, e il tratto dedicato al nuovo svincolo di Casacastalda. Portare a conclusione un'opera di tale importanza dopo oltre venti anni dal suo inizio abbastanza travagliato è di buon auspicio e ci consente di traguardare ben oltre l'attuale fase problematica con moderato ottimismo. Ringrazio l'Anas ed in particolare l'ing. Massimo Simonini, Amministratore Delegato e Direttore Generale, con cui avevamo programmato questa significativa cerimonia".

"L'Anas - ha sottolineato l'assessore - sta portando avanti in Umbria un impegno particolarmente significativo, sia sul fronte delle manutenzioni straordinarie, mai interrotte durante la prima fase della diffusione del Covid-19 nonostante il fermo generalizzato degli altri cantieri, sia su quello delle nuove opere, caratterizzato da rapporti di ampia collaborazione con la Regione. L'appuntamento comunque è rinviato alla primavera prossima quando l'opera oggi avviata sarà in piena esecuzione".

