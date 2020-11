ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, arriva Guido Bertolaso

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - Un totale di 127 terapie intensive (ad oggi 104 già utilizzabili) e di 74 sub-intensive oltre ad una dotazione di 576 posti letto Covid: sono i numeri previsti nel Piano di contenimento della pandemia in Umbria illustrato dall'assessore alla Sanità Luca Coletto e dal direttore generale Claudio Dario insieme alla presidente Donatella Tesei. "Abbiamo ampliato le disponibilità - ha detto quest'ultima - secondo un'azione che stiamo portando avanti per passi, con la messa in funzione di ulteriori posti letto per garantire sia l'assistenza ai malati Covid sia salvaguardando tutte le altre prestazioni sanitarie".

La Regione ha intanto ufficializzato la consulenza "a titolo gratuito" che fornirà l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso. "Una garanzia per il tema delle emergenze e ci aiuterà anche nel raccordo tra sanità e protezione civile" ha sottolineato Tesei. "Non bisogna perdere più tempo, perché in emergenza il tempo è il fattore più importante" ha quindi spiegato Bertolaso. Per l'ex capo della Protezione civile in Umbria "si è lavorato bene" ma ora "abbiamo già individuato una serie di nuove operazioni da mettere in campo con il piano di salvaguardia e solo se necessario". "Davanti non abbiamo l'estate ma l'inverno e prepararsi bene immaginando scenari peggiori è saggio".

Sul fronte dei dati giornalieri dopo settimane fanno registrare nell'ultimo giorno un calo seppure minimo, da 354 a 353, i pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell'Umbria, 48 dei quali in terapia intensiva (ieri 46). I dati aggiornati della Regione parlano comunque di altri otto morti, 148. Dai 4.540 tamponi analizzati, 307.285, sono emersi altri 420 positivi, 11.560, e 171 guariti, 3.840, con gli attualmente positivi saliti da 7.331 a 7.572. (ANSA).