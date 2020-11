Ospedale Perugia, card. Bassetti "in respiro spontaneo"

(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - Il cardinale Gualtiero Bassetti "ad oggi è vigile ed in respiro spontaneo". Lo riferisce l'ospedale di Perugia dove il presidente della Cei e arcivescovo del capoluogo umbro è ricoverato in un reparto di medicina dopo essere risultato positivo al Covid.

Il bollettino medico diffuso dall'Azienda ospedaliera spiega che il cardinale Bassetti "sta proseguendo l'ossigenoterapia e tutte le terapie necessarie per la polmonite da Sars-CoV-2".

(ANSA).