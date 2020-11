Formati a Papigno 15 soccorritori fluviali vigili fuoco

(ANSA) - TERNI, 02 NOV - Sono 15 i soccorritori formati a Papigno, presso il polo didattico territoriale del comando dei vigili del fuoco di Terni, con il 78/o corso Sfa (Soccorritore fluviale alluvionale). Provenienti dalla direzione regionale Sicilia, per 15 giorni, si sono addestrati nelle acqua del fiume Nera, a ridosso delle Cascate delle Marmore, apprendendo le tecniche per i soccorsi in acque con corrente.

Piena soddisfazione è stata espressa dal comandante provinciale del corpo, Giancarlo Cuglietta, "per l'attività svolta e per la connotazione sempre più nazionale che sta avendo il polo di formazione ternano nello svolgimento di corsi soprattutto a carattere fluviale".

Un ringraziamento è stato espresso dallo stesso comandante ai partner, come il Comune di Terni e la Provincia, nonché alla società Erg, che ha assicurato un costante livello delle acque, condizione indispensabile per la riuscita del corso. (ANSA).