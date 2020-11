ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, frenano tamponi e nuovi casi

(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - Come accade ogni lunedì, con i dati riferiti alla domenica, diminuisce il numero dei tamponi analizzati, 628, e quindi quello dei nuovi positivi al Covid accertati in un solo giorno, 193, 11.140 dall'inizio della pandemia. Non si arresta però il numero dei ricoverati che salgono di 13 rispetto a ieri, ora 354, mentre rimangono 46 i pazienti in terapia intensiva secondo i dati aggiornati della Regione. Che riportano cinque nuovi morti, 140, e 72 guariti, 3.669. Con gli attualmente positivi passati 7.215 a 7.331.

Intanto sono complessivamente 44 i posti letto allestiti nella parte Covid dell'ospedale di Spoleto. Domenica ne sono stati attivati otto, tre in terapia sub intensiva e cinque nell'area medica, che vanno ad aggiungersi ai 36 già disponibili e - spiega la Usl 2 - per buona parte occupati.

La pandemia continua però ad avere anche risvolti sociali.

"Quello che doveva essere l'anno scolastico migliore dal dopo sisma, si sta trasformando nel peggiore. I nostri studenti, soprattutto quelli del quinto superiore, stanno accusando il colpo" ha detto all'ANSA è Rosella Tonti, la dirigente scolastica dell'istituto omnicomprensivo "De Gasperi-Battaglia" di Norcia, commentando la progressiva chiusura delle scuole secondarie e quindi alla didattica a distanza. "I ragazzi del quinto - spiega - hanno iniziato i licei e gli istituti tecnici proprio nei mesi del terremoto e per loro non c'è stato mai un anno del tutto tranquillo". (ANSA).