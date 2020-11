Amelia piange morte Gigi Proietti

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 02 NOV - Anche l'Umbria, e in particolare Amelia, piange la morte di Gigi Proietti. Il padre Romano, era infatti originario della frazione amerina di Porchiano del Monte.

"Era rimasto legato alla nostra città" commenta in un post su Facebook la sindaca di Amelia, Laura Pernazza, ricordando il "grande artista", che di tanto in tanto tornava nella cittadina umbra. "Tutta la città - continua - si stringe intorno al dolore della famiglia Proietti. Una grande perdita per il mondo dello spettacolo e per l'Italia tutta". (ANSA).