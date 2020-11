Usl 1 potenzia Usca con nuovi medici

(ANSA) - PERUGIA, 01 NOV - Potenziate dalla Usl Umbria 1, già dal weekend del 24-25 ottobre, le Usca, le unità speciali di medici di continuità assistenziale, che hanno il compito di gestire al domicilio i pazienti sintomatici sospetti e positivi al Covid-19. La direzione aziendale ha infatti destinato loro altri medici.

Le Usca - ricorda l'Usl - possono essere attivate dai medici del dipartimento di Prevenzione della Usl oppure dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

"Una risorsa strategica e insostituibile in questo particolare momento - commenta il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria Gilberto Gentili - perché alleggerisce la pressione sugli ospedali, garantendo contestualmente una più efficace e puntuale assistenza domiciliare per Il monitoraggio costante delle condizioni di salute e del decorso della malattia".

Il potenziamento di 13 unità consente lo svolgimento del servizio 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20 in tutti i distretti.

