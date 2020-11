Usl 1 monitora nuovi casi in case riposo e Rsa

(ANSA) - PERUGIA, 01 NOV - La Usl Umbria 1 sta continuando il monitoraggio delle case di riposo, delle Rsa e delle comunità presenti sul territorio per rilevare eventuali nuovi casi di positività al Covid-19 tra gli ospiti e gli operatori. Al momento, dalle ore 20 del 28 ottobre ad oggi, nelle strutture protette sono stati riscontrati 13 nuovi casi positivi tra gli ospiti, sei tra gli Oss, tre a Fontenuovo e tre presso la Casa Serena Don Guanella di Perugia, nonché cinque animatori de Le Cascine di Panicale.

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli ospiti - riferisce l'Usl -, sono stati registrati quattro nuovi contagi nella residenza protetta di Fontenuovo, mentre sono diminuiti di due unità i positivi della casa San Giuseppe di Monteluce con due ospiti che hanno avuto un tampone negativo, così come uno della residenza protetta Seppilli. Altri due positivi sono stati individuati presso il Casale Forabosco di Collestrada, uno alla Casa di Riposo Toschi Mosca di Gubbio, cinque a Le Cascine di Panicale e un caso alla casa di riposo Andrea Rossi di Assisi.

Sono deceduti due ospiti della residenza protetta Seppilli di Perugia. (ANSA).