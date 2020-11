Covid: positivo Legnini, commissario per la ricostruzione

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, è positivo al Covid 19. A comunicarlo, attraverso la propria pagina Facebook, è lo stesso commissario.

"Oggi - scrive - è arrivato l'esito del tampone, il quarto in un mese, e questa volta purtroppo è positivo". "Come stanno facendo centinaia di migliaia di cittadini nel nostro Paese, e milioni di persone nel mondo - aggiunge - anch'io dovrò combattere questo maledetto virus, pur se sono asintomatico, e continuare ad adottare responsabilmente tutte le previste misure sanitarie, in primis l'isolamento".

"Il mio pensiero va a chi soffre e a chi lavora quotidianamente per garantire i servizi essenziali e l'assistenza. Poiché sto bene, lavorerò da casa, come ho fatto nelle ultime due settimane di quarantena", scrive ancora Legnini. Che conclude sottolineando che "l'attività in favore delle popolazioni colpite dal sisma non deve subire rallentamenti e per questo invito, pur in un momento così difficile, tutte le persone che prestano la loro attività nella struttura commissariale e nei livelli regionali e comunali ad impegnarsi ancora di più, lavorando sempre in sicurezza e rispettando le regole emanate dalle autorità preposte". (ANSA).