Nuovo sito Internet per museo vetro Piegaro

(ANSA) - PIEGARO (PERUGIA), 30 OTT - Viaggiare virtualmente all'interno del Museo del vetro di Piegaro da sabato 31 ottobre sarà possibile grazie al nuovo sito internet della struttura.

Sviluppato da "Città in internet", si presenta con un sostanziale intervento sull'architettura dell'informazione, sul restyling grafico e sulle funzionalità. L'obiettivo è il miglioramento della "user experience", con un'attenzione particolare riservata alla fruizione dei contenuti da dispositivo mobile.

L'operazione di rinnovamento è consistita innanzitutto nel miglioramento dei percorsi di navigazione, garantendo all'utente un'immediata reperibilità dei contenuti di interesse, quali le modalità di accesso al museo, i percorsi museali, gli eventi e le attività organizzate. In più il portale è arricchito dalle informazioni turistiche sul territorio di Piegaro e dalle notizie relative alle varie edizioni del Festival del vetro.

Uno spazio particolare è poi rappresentato dall'accesso al virtual tour del Museo del vetro di Piegaro: una modalità alternativa che darà al visitatore un assaggio dell'esperienza di visita dal vivo.

"Stiamo investendo molto su queste nuove soluzioni digitali in ambito turistico e culturale - spiega l'assessore comunale alla cultura Rosita Morcellini - per rendere più incisiva e efficace l'opera di promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze. I nuovi strumenti adottati vanno sicuramente incontro alle esigenze di turisti e visitatori, alla costante ricerca di esperienze uniche e per quanto possibile complete".

(ANSA).