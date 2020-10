Disagi circolazione A1 per incidente tratto umbro

(ANSA) - ATTIGLIANO (TERNI), 30 OTT - Disagi alla circolazione ma nessun ferito, questa mattina lungo l'A1, a causa di incidente stradale autonomo che, all'altezza di Attigliano, ha coinvolto un mezzo pesante.

Intorno alle 7,30 il conducente di un autoarticolato che trasportava sementi vari, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo urtando violentemente contro il guardrail centrale, dove si è incastrato senza passare sulla carreggiata opposta. Il carico si è disperso sull'intera autostrada.

Sono intervenuti la polizia stradale di Orvieto, per i rilievi e la gestione della viabilità, e il personale di Autostrade, per il ripristino dello stato dei luoghi. La circolazione ha subito rallentamenti. (ANSA).