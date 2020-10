Campagna #insiemecontrolilcovid della Regione

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - "#insiemecontrolilcovid": è il messaggio che la Direzione Salute della Regione Umbria e le Aziende sanitarie regionali vogliono lanciare a tutti i cittadini umbri, attraverso i volti e le parole dei professionisti ed operatori degli ospedali, dell'Università degli Studi e delle Asl impegnati a fronteggiare la seconda ondata di coronavirus.

La campagna è costituita da quattro video spot, uno per ogni azienda sanitaria, in cui gli operatori ricordano che l'emergenza "potrà essere superata tutti insieme, grazie all'impegno che ciascuno metterà nel proprio ambito familiare e lavorativo, facendo fronte comune e compatto contro il virus".

"Oggi più che mai - sostengono alla Direzione salute - bisogna proteggere se stessi e gli altri per preservare le risorse del servizio sanitario regionale, profondamente impegnato nella salvaguardia della salute di tutti".

I video saranno pubblicati sui siti istituzionali e sulle pagine social delle aziende sanitarie e della Regione Umbria https://www.regione.umbria.it/salute-coronavirus. (ANSA).