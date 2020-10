A Città Castello levrieri 'principi deserto'

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 30 OTT - Nascono a Città di Castello i cani Azawakh, levrieri detti anche Principi del deserto, nei quali è 'specializzato' l'allevamento Azamour a Villa Zampini di Francesca Zampini che si avvale di Patrizio Palliani quale handler. Animali allevati seguendo i principi originari di selezione dei Tuareg definiti da oltre tremila anni di storia nel Sahara.

In pochissimi anni questi esemplari hanno collezionato titoli in tutta Europa. Dal 2006 ad oggi per 10 anni consecutivi hanno sempre ottenuto il migliore assoluto della propria razza ai campionati del mondo. In più nazioni i cani sono stati scelti per la copertina di importanti riviste del settore. "Nel mio destino era scritto che io incontrassi delle fantastiche creature e che mi innamorassi perdutamente della loro bellezza ed eleganza uniche e del loro carattere altrettanto speciale" afferma Francesca Zampini. Con lei si è congratulato il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, sottolineando "la professionalità, dedizione e passione per gli animali e l'allevamento di qualità di Zampini e di tutto il suo staff".

