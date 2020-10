Nuovo aumento record casi Covid in Umbria, 694

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - Aumento record dei nuovi casi Covid individuati in Umbria nell'ultimo giorno, 694, 8.967 dall'inizio della pandemia. Dato mai toccato nelle due fasi dell'emergenza e fornito dal commissario Antonio Onnis nella conferenza stampa settimanale per illustrare la situazione.

Segnalati altri cinque morti, 119, e 117 guariti, 3.272, con gli attualmente positivi passati da 5.004 a 5.576.

Riguardo ai ricoverati in ospedale sono passati a 292 a 301, 41 dei quali in rianimazione (ieri erano 37).

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 4.584 tamponi, 290.964. (ANSA).