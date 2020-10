Borrelli, Covid emergenza più grande dopo guerra

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 OTT - Quella legata al Covid è per l'Italia è un'emergenza "imponente, la più grande per il nostro Paese dopo la seconda guerra mondiale". Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli intervenendo in videocollegamento alla presentazione del libro del sindaco di Norcia Nicola Alemanno "Doppia zona rossa". "Non mi vedrete di nuovo nelle conferenze stampa serali (che hanno caratterizzato la prima fase della pandemia - ndr) - ha aggiunto Borrelli - perché il modello di coordinamento dell'emergenza si è evoluto.

Si è infatti messo in piedi un meccanismo di coordinamento policentrico". (ANSA).