ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria è record, 694 contagi 24 ore

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - Fa segnare numeri mai visti dall'inizio della pandemia il bollettino quotidiano sui nuovi casi Covid individuati in Umbria nell'ultimo giorno, 694, 8.967 dall'inizio della pandemia. Dato fornito dal commissario Antonio Onnis nella conferenza stampa settimanale per illustrare la situazione. Segnalati altri cinque morti, 119, e 117 guariti, 3.272, con gli attualmente positivi passati da 5.004 a 5.576.

Riguardo ai ricoverati in ospedale sono passati a 292 a 301, 41 dei quali in rianimazione (ieri erano 37). Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 4.584 tamponi, 290.964.

Dall'ormai consueto punto stampa del commissario è tra l'altro emerso che sono stati 259, al 28 ottobre, in Umbria, gli operatori del Servizio sanitario regionale positivi al Covid.

Trentacinque quelli guariti. Onnis commentando i dati record dei contagi giornalieri ha "rivolto ai cittadini l'appello ad adottare tutte le misure che possono contribuire a contenere la diffusione" del virus.

Ci sono poi 159 ospiti delle residenze per anziani che risultano contagiati dal Covid. Colpiti dal virus - è stato spiegato - 69 tra oss e altro personale, tre infermieri e due medici. (ANSA).