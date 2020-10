Sindaco Narni in isolamento dopo assessore positivo

(ANSA) - NARNI (TERNI), 28 OTT - Sospensione di tutte le attività e chiusura di tutti gli uffici del Comune di Narni, nella giornata di domani, dopo che un assessore è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica il sindaco, Francesco De Rebotti.

La decisione di chiudere gli uffici, in attesa del tracciamento dei contatti dell'assessore è stata presa "a scopo precauzionale per dipendenti e cittadini e per organizzare una sanificazione di tutti gli spazi".

Nel frattempo anche lo stesso De Rebotti si è posto in via precauzionale in isolamento domiciliare fiduciario, in attesa di comunicazioni dell'Usl, essendo stato a contatto con l'assessore nei giorni scorsi. "I contatti di lavoro - precisa comunque il sindaco - sono avvenuti con l'utilizzo dei dispositivi e distanziamento".

A seguito della positività e delle disposizioni di De Rebotti, il presidente del consiglio comunale, Giovanni Rubini, ha disposto il rinvio a data da destinarsi della seduta dell'Assemblea prevista per domani. (ANSA).