Regione approva accordo quadro per Covid hotel

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - La Giunta regionale, nel corso della seduta odierna, su iniziativa dell'assessore regionale Enrico Melasecche, ha approvato un accordo quadro da stipulare con le associazioni di categoria alberghiere per il reperimento di strutture per l'isolamento di soggetti positivi al Covid, al fine di "garantire la piena funzionalità delle strutture ospedaliere, nonché di soggetti per i quali è stato disposto l'isolamento fiduciario, sulla base delle indicazioni della Asl territorialmente competente". La prima è già in allestimento presso l'hotel Melody di Deruta che ha messo a disposizione 52 camere.

Nella giornata di ieri la stessa presidente della Regione, Donatella Tesei, aveva anticipato tale decisione nel corso della sua informativa sull'emergenza coronavirus, svolta in occasione della seduta dell'Assemblea legislativa. (ANSA).