Potenziata postazione 118 Pantalla

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 28 OTT - La Usl Umbria 1 ha potenziato la postazione di 118 dell'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla con una seconda ambulanza non medicalizzata in servizio dalle 8 alle 20. La decisione è stata presa per aumentare la capacità di gestione dei trasferimenti secondari e venire incontro alle esigenze del territorio.

In orario diurno, quindi, sono attive sul territorio - sottolinea l'Usl - due ambulanze non medicalizzate e un'automedica presso l'ospedale Media Valle del Tevere mentre restano attivi i presidi di Marsciano e Todi. In orario notturno, invece, presso l'ospedale Media Valle del Tevere saranno attive due ambulanze, di cui una medicalizzata. (ANSA).