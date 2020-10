Paparelli, su Covid mancata strategia per futuro

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - "Vi chiediamo quella strategia per il futuro che è mancata fino ad oggi": il consigliere regionale del Pd Fabio Paparelli, portavoce dell'opposizione, è intervenuto così in Assemblea legislativa nel dibattito sull'emergenza Covid. Parlando di "errori" commessi nella gestione dell'attuale fase.

"Vi siete cullati sugli allori - ha detto Paparelli -, agendo a spot. Vi siete dimenticati di potenziare la sanità pubblica.

State smantellando un'eccellenza. Possiamo ancora invertire la rotta e tornare a investire sulla sanità pubblica".

Paparelli ha quindi indicato alcune proposte per intervenire sulla situazione. Come assunzioni a tempo determinato, convenzioni con le associazioni socio-assistenziali, il monitoraggio nelle Rsa e la separazione dei percorsi Covid e non negli ospedali per garantire le cure per tutte le patologie e non solo quelle legate al virus. (ANSA).