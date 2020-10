Nuovo contagio al Covid, chiusi uffici Provincia Terni

(ANSA) - TERNI, 27 OTT - Gli uffici del settore tecnico della Provincia di Terni rimarranno chiusi per tre giorni e l'intera sede sarà sanificata dopo che stamani è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19 tra i dipendenti dell'ente. Si tratta del terzo contagio registrato al momento. Il presidente Giampiero Lattanzi, in coordinamento con il servizio Igiene e prevenzione dell'ente, ha quindi attivato le procedure previste per la tutela della salute. Il personale del settore tecnico - spiega una nota - è stato fatto uscire dagli uffici, sospendendo le attività tecnico-amministrative. L'ala di palazzo Bazzani dove si è verificato il caso di positività è stata chiusa al pubblico, ai dipendenti e ad ogni altra persona. Il provvedimento di chiusura durerà tre giorni a partire da oggi.

Gli uffici riapriranno dunque venerdì mattina, salvo il verificarsi di altre situazioni di emergenza. Nel frattempo sono state anche attivate le procedure di sanificazione completa. Le operazioni riguarderanno sia il settore tecnico che tutti gli uffici della Provincia situati all'interno di palazzo Bazzani, nella parte occupata dall'amministrazione provinciale. (ANSA).