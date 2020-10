Ministro a sorpresa a riunione senato accademico Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, è intervenuto a sorpresa in collegamento telematico alla riunione di questa mattina del senato accademico dell'Università degli Studi di Perugia.

"Ringrazio il ministro per le incoraggianti notizie provenienti dal sistema universitario - ha esordito, salutando il ministro, il rettore, Maurizio Oliviero - che confermano il senso di riscoperta del senso di appartenenza nei nostri giovani, basato su due pilastri: il grande investimento sul diritto allo studio e l'eccellente capacità di risposta dimostrata dal sistema universitario, che non era attrezzato per un'emergenza di questa portata".

"Devo rivolgere il mio ringraziamento - ha aggiunto il rettore - anche ai nostri straordinari studenti, che hanno collaborato attivamente, in modo propositivo e costante. Ma anche al nostro personale Tab e Cel, centrale per assicurare la gestione dell'università. Nessuno si è tirato indietro, ritrovando un forte senso di appartenenza. I colleghi docenti hanno sempre garantito una grandissima disponibilità e spirito di servizio.

Tutto questo ci ha consentito di reagire all'emergenza in meno di una settimana e continuare a garantire didattica, ricerca e servizi. Certo, vorremmo tutti una università in presenza. Nel frattempo, abbiamo messo le nostre aule in sicurezza e ci prendiamo cura delle nostre matricole".

"Il vostro ateneo - ha affermato, fra l'altro, il ministro - ha dato grande prova di sé. La società sta riscoprendo il valore del contributo delle università alla coesione del paese. Avrei voluto essere lì con voi. Non vi nascondo che la situazione è difficile e delicata e non possiamo aspettarci che cambi da un giorno all'altro. Per questo sono necessari, oggi più che mai, coesione, senso delle istituzioni e senso di responsabilità.

L'aumento delle immatricolazioni è un grande segnale proveniente dall'intero paese e i risultati raggiunti dal vostro ateneo mi fanno particolarmente piacere". (ANSA).